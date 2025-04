Crotone. Inaugurato lo storico impianto sportivo del quartiere S. Francesco

E’ stato inaugurato, dopo la riqualificazione effettuata dall’amministrazione Comunale, un altro storico impianto sportivo della città di Crotone: la struttura in via Repaci nel quartiere S. Francesco.

A tagliare simbolicamente il nastro, alla presenza di autorità civili e militari e di numerosi cittadini - mentre tanti bambini già festosamente giocavano nella struttura - il sindaco Voce, il prefetto Franca Ferraro, il vicario del questore Mario Lanzaro, il vice presidente della Provincia Fabio Manica e l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

Nella struttura è stato rifatto il manto del campo che potrà ospitare sia calcio a cinque e, novità assoluta per la città, tennis su superficie in erba.

Ristrutturati, inoltre, lo spogliatoio, ripristinate e rivestite le gradinate, realizzata una recinzione ed un’ area ludico – ricreativa in erba sintetica.

La struttura è stata pensata e realizzata non solo come luogo dedicato alla pratica sportiva, ma anche come punto di aggregazione, incontro e condivisione per i residenti del quartiere.

L’impianto, moderno e accessibile, è dotato di strutture polivalenti, adatte a diverse discipline e fruibili da persone di tutte le età.

“Inaugurare un impianto sportivo in un quartiere cittadino non assume solo un valore ludico – ricreativo ma anche sociale. Questo è il principio fondamentale sul quale stiamo programmando i nostri interventi che non hanno solo il compito di mettere a disposizione della comunità strutture belle e funzionali ma che possano diventare veri e propri punti di aggregazione” ha detto il primo cittadino.

“E’ il secondo degli otto impianti di quartiere che stiamo recuperando grazie ad un unico intervento del PNRR. Ringrazio tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per arrivare a questo risultato: il dirigente Stellato, i tecnici Caiazza, Di Pino, Parise e tutta la squadra. Questo è un presidio di legalità e risponde perfettamente al dettato del PNRR che prevedere la riqualificazione urbana attraverso strutture sportive” ha commentato l’assessore Bossi.