Zagarise, nascondeva in casa arma e munizioni clandestine: arrestato 63enne

Una perquisizione mirata ha portato all'arresto di un uomo, sessantatreenne di Zagarise, per detenzione abusiva di arma da fuoco e munizionamento. Lo rendono noto i Carabinieri della locale stazione, a seguito di una serie di controlli svolti proprio per contrastare la presenza di armi clandestine sul territorio.

In particolare, l'uomo è stato attenzionato per via di un deposito incontrollato di rifiuti all'interno di un terreno di sua proprietà, tra cui spiccavano anche rifiuti pericolosi poggiati direttamente sul suolo, tra i quali "pascolavano" alcuni capi di allevamento (ovini e suini) tutti privi di tracciabilità.

In questo contesto, in un capanno in lamiera, è stata rinvenuta una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e 37 proiettili del medesimo calibro, tutti illecitamente detenuti. Il tutto è stato così sequestrato mentre l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.