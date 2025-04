Pasqua, a Catona “Piccoli missionari di solidarietà”

In occasione della Santa Pasqua, gli alunni di tutti i plessi dell'Ic Radice-Alighieri di Catona, grazie al supporto delle insegnanti ed alla disponibilità della dirigente scolastica, hanno avviato una raccolta di viveri per supportare il Centro d'ascolto e la mensa di Nuova Solidarietà.

"Un aiuto importante - scrivono i promotori - per le tante famiglie bisognose alle quali far sentire vicinanza e affetto. Il Presidente di Nuova Solidarietà Fortunato Scopelliti: "Un bellissimo gesto quello che l'Istituto Radice-Alighieri, diretto dall'avvocato Sapone, ha voluto dedicare alle famiglie più bisognose che afferiscono al nostro centro d'ascolto e alla mensa della Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore.

Grazie ai professori per la loro sensibilità ma soprattutto grazie ai bambini per questo vostro gesto ricco di generosità, altruismo e umanità. Continuate ad essere piccoli missionari di solidarietà".