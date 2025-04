Sabato di super controlli nel Cirotano: due denunce e quattordici multe

Due denunce, quasi trecento persone (tra cui una cinquantina di pregiudicati e una quarantina di stranieri) e quasi centoventi veicoli che sono stati controllai con l’elevazione di quattordici multe e il sequestro di un mezzo.

È il bilancio di un’attività svolta dagli agenti della Polizia di Crotone, nella sola giornata di ieri, sabato 26 aprile, nella popolosa e vicina cittadina di Cirò Marina.

Nei locali pubblici

Durante i servizi, e in particolare, la Polizia Amministrativa è entrata in un circolo ricreativo con annessa una sala giochi e attività di somministrazione di alimenti e bevande, contestando al proprietario una sanzione di poco più di mille euro perché i locali dedicati alla somministrazione avevano un accesso diretto dalla strada e le insegne esterne che ne pubblicizzavano l’attività svolta all’interno.

Il proprietario di un altro circolo ricreativo, anch’esso con una sala giochi e che somministrava alimenti e bevande, è stato invece denunciato per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti e la tariffa del costo della singola partita, o quella dell’orario e del gioco del biliardo.

Lo stesso, è stato anche sanzionato, per più di mille euro per non aver rispettato le prescrizioni impartite per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande dentro i circoli ricreativi: i locali avevano anche qui un ingresso dalla strada e perché avrebbe fornito il servizio, riservato ai soli soci, senza aver presentato la Scia al Suap del Comune.

Le attività su strada

Gli uomini della Divisione Anticrimine e della Squadra mobile ha effettuato invece ventitré controlli a soggetti considerati pericolosi e sottoposti agli arresti domiciliari.

Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, invece, hanno effettuato sei posti di controllo, identificando 128 persone, di 28 con precedenti di Polizia. Nel corso dell’attività sono stati verificato anche 60 veicoli, elevando quattro sanzioni al Codice della Strada e sequestrando un autoveicolo perché senza assicurazione e senza revisione.

Personale dell’Ufficio Stranieri e della Digos ha invece identificato 41 cittadini extracomunitari, tutti con regolare permesso di soggiorno.

La Stradale ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato italiano per false attestazioni ad un Pubblico Ufficiale: l’uomo, fermato a bordo di un’autovettura con targa tedesca e, senza documenti, avrebbe dichiarato il falso perché senza patente.

Sempre la Polstrada ha inoltre identificato 33 persone, di cui 15 con precedenti penali, controllando 18 veicoli e contestando 10 verbali al Codice della Strada.

I colleghi della Ferroviaria, infine, hanno effettuato identificato 68 persone, di cui 18 con precedenti di Polizia e controllato 37 autovetture.

Il piano del Questore

Il piano di controllo del territorio è stato definito dal Questore di Crotone Renato Panvino, e sta interessando tutti i comuni ricadenti nella giurisdizione provinciale, con particolare attenzione alle aree in cui si sono registrati episodi particolari.

È un piano che si dipana in più fasi: controlli a persone considerate pericolose o affiliati alle cosche di ‘Ndrangheta; a soggetti ritenuti gravitanti nella criminalità comune; agli stranieri presenti sul territorio per verificare la loro corretta posizione sul territorio nazionale; le attività commerciali preposte alla cura dell’ospitalità, circoli ricreativi e le sale gioco. Particolare attenzione è rivolta alle piazze di aggregazione di giovani per prevenire e contrastare lo spaccio e l’uso degli stupefacenti, della diffusione degli alcolici e delle sostanze psicotrope.

All’imponente attività hanno preso parte gli uomini della Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Ufficio Immigrazione, Digos, Polizia Amministrativa, Reparti Prevenzione Crimine di Cosenza, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e unità cinofile.