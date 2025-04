Oggi Politeama guida all’ascolto in vista del debutto dell’Orfeo di Monteverdi

In preparazione allo spettacolo “Io La Musica Sono”, opera inedita ispirata all’Orfeo di Claudio Monteverdi - coprodotta da Fondazione Politeama e Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” di Catanzaro - oggi pomeriggio, alle ore 18.30, al Teatro Politeama sarà proposta una speciale guida all’ascolto che metterà a confronto l’opera originale seicentesca con la rilettura moderna di Mario Tronco. Un’occasione per scoprire alcuni dettagli dell’elaborazione musicale – in vista del debutto sul palco del Politeama di mercoledì 30 aprile - curata dal regista celebre come membro del gruppo Avion Travel e fondatore dell'Orchestra di Piazza Vittorio.

Un suggestivo esperimento di attualizzazione del paesaggio sonoro del classico seicentesco, che mette insieme mito, musica barocca e influenze popolari. Interverranno, oltre allo stesso Tronco, anche la Sovrintendente del Politeama, Antonietta Santacroce,e il divulgatore musicale Marco Calabrese, con la partecipazione dell’orchestra che eseguirà alcuni brani. Il lavoro è frutto di laboratori tenuti con gli studenti dei vari dipartimenti del Conservatorio, diventati a loro volta autori delle musiche interpretate.

I colleghi giornalisti sono, inoltre, invitati alla conferenza stampa di presentazione de “Io La Musica Sono” domani martedì 29 aprile, alle ore 12, nel foyer del Teatro Politeama. Parteciperanno la Sovrintendente del Politeama, Antonietta Santacroce, il regista Mario Tronco, e Danilo Gatto, docente di Etnomusicologia al Conservatorio “Tchaikovsky” di Catanzaro.