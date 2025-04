Torna l’appuntamento musicale del “Reggio Primo Maggio”

Tutto pronto per il concerto "Reggio Primo Maggio", il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la Festa del Lavoro.

Sarà ancora una volta l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, sul lungomare monumentale ‘Italo Falcomatà’, ad accogliere grandi artisti della musica italiana, per un evento ad ingresso gratuito, sempre più atteso dagli appassionati e non solo.

La manifestazione prenderà il via alle 17:00. Palazzo Alvaro ha voluto fortemente questo evento musicale anche come momento di aggregazione e festa per la città, dedicata ai lavoratori, consapevoli dell’importanza sociale che rivestono questi appuntamenti anche dal punto di vista aggregativo e culturale.



Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana e giovani talenti emergenti: Le Orme, Patty Pravo, Morgan, Ron Moss, Moreno, Tancredi, Rondine, Crytical, Carboidrati, Eda Mari, Marataro, Angelica Perri, Simo e Nigra.



“Reggio Primo Maggio sta arrivando - ha detto il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà - lo abbiamo avviato l'anno scorso nello scetticismo generale, e poi il nostro "concertone" è stato un successo ben oltre le aspettative, una delle piazze più seguite e partecipate di tutto il Sud Italia”. “Quest'anno - ha aggiunto - siamo pronti a fare il bis, con un'intera giornata di musica ed intrattenimento nella suggestiva location dell'Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’. Un altro bellissimo evento della nostra Primavera Reggina”.



Soddisfazione espressa anche dal Vicesindaco Carmelo Versace. "Siamo felici di poter riproporre un altro importante evento sul nostro Lungomare. Dopo il successo del Reggio Calabria Street Food Festival torniamo a movimentare la primavera reggina con un'altra giornata di musica ed intrattenimento che, siamo certi, sarà molto apprezzata dai reggini, ma anche dai tanti turisti che in queste settimane stanno affollando le vie della nostra città".