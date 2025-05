Sbanda e finisce contro un muro: 67enne morto nel cosentino

Un altro dramma sulle strade calabresi nella vigilia del primo maggio: nella giornata di ieri un 67enne è deceduto in un incidente avvenuto lungo la strada che va da Campotenese e Mormanno, nel Cosentino.

La vittima, di origini napoletane ma residente a Scalea, viaggiava a bordo della sua utilitaria quando, per cause che sono ancora tutte da chiarire, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo la sua corso contro un muro e morendo sul colpo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il 67enne non c’era purtroppo più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco a cui è toccato il triste compito di estrarre il corpo del malcapitato dalla lamiere contorte dell’auto, e che hanno poi messo in sicurezza il mezzo e l’area interessata, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.