Tragica carambola sulla A2: 14 mezzi coinvolti. Morti bimba e la madre, otto feriti

Drammatica carambola di auto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto della corsia nord in prossimità dello svincolo di Mormanno, nel Cosentino.

Ben undici le vetture, oltre ad un autoarticolato, un pullman ed un furgone coinvolti nell’impatto che ha provocato otto feriti e due morti: una tragedia ancora più immane se si tiene conto che le vittime sono una bimba di 10 anni e la mamma 39enne. L’autobus è stato invece coinvolto in modo lieve per cui, fortunatamente, non vi sono stati feriti gravi tra i passeggeri a bordo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 e 30 di questo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto ad estrarre i feriti dai mezzi e affidarli al personale sanitario del Suem118 per le prime cure ed il loro trasferimento in ospedale.

Successivamente sono stati messi in sicurezza il sito ed i mezzi interessati. Presente anche una squadra dei Vigilfuoco giunta da Lauria, in provincia di Potenza. Sono ancora in atto gli intervento necessari sul luogo dell’incidente.