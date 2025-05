Tragedia sull’A2. Perde il controllo della moto, morto 50enne cosentino

Un grave incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di ieri, è costato la vita ad un 50enne della provincia di Cosenza. La tragedia sull’autorstrada A2 del Mediterraneo, compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, nel Salernitano.

La vittima era alla guida della sua moto, di grossa cilindrata, quando per cause in corso ancora di accertamento, avrebbe poerso il controllo della due ruote.

Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, viste le sue condizioni critiche è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Oliveto Citra, sempre nel Salernitano, ma purtroppo non ce l’ha fatta: nella notte è poi spirato.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi e che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, e le quadre dell’Anas per quanto di competenza.

Il giorno prima, sabato, un’altra tragedia ancora sulla A2 e nello stesso tratto di strada: nel pomeriggio in un sinistro ha perso la vita infatti un 28enne di Battipaglia.