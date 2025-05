Barbagianni ferito arranca per strada, salvato dai carabinieri

L'esemplare di Barbagianni salvato dai Carabinieri

Grazie ad una segnalazione arrivata da un cittadino, un giovane esemplare barbagianni, volatile che appartiene a una specie protetta, è stato salvato ad Amaroni, nel catanzarese, dai Carabinieri della Stazione di Girifalco.

L’esemplare, che era in evidente difficoltà, all’arrivo dei militari faceva fatica a muoversi dal ciglio della strada perché ferito, correndo il rischio di essere investito dalle auto di passaggio.

I militari, che erano di pattuglia nella zona, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno affidato al Cras, il Centro di Recupero Animali Selvatici di Catanzaro dove sarà curato e tenuto in osservazione fino a quando non guarirà, per poi essere liberato nel suo habitat naturale.