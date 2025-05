Mileto, rapace rimane incastrato in un palazzo: salvato dai vigilfuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi 2 maggio a Mileto, in Via Conforti per il recupero di una civetta. Il rapace notturno era rimasto incastrato con una zampa tra i laterizi forati di un fabbricato in corso di costruzione ed è stato avvistato da alcuni passanti che, tramite il NUE, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Raggiunto il volatile, con l'utilizzo della scala italiana, i Vigili del Fuoco hanno liberato la zampetta e successivamente, considerato che lo stesso non era in condizioni di volare autonomamente, lo hanno consegnato alle Guardie Agro Forestali di Catanzaro che provvederanno a portare la civetta al Centro Recupero Animali Selvatici di Catanzaro.