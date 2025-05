Monaco. L’Accademia di Cucina Mediterranea di Spilinga incontra il Console

Nell’iniziativa promossa nei giorni scorsi dal Comune di Spilinga, durante la “Frühlingsfest”, definita come l’Oktoberfest di primavera.

“Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la cooperazione internazionale nel campo della gastronomia, con un focus particolare sulla formazione, l'organizzazione di eventi e la contaminazione culturale – spiega il direttore Rossi - Come già sottolineato dal vicesindaco Franco Barbalace, durante l’evento a Monaco di Baviera, Spilinga ora può aggiungere un altro attrattore turistico a quelli già esistenti, appunto l’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea, evidenziando come anche la nostra presenza a Monaco è stata un’opportunità in questa direzione, per avviare altre importanti relazioni utili ai prossimi progetti”.

Durante la riunione, i partecipanti hanno esplorato diverse possibilità di collaborazione, gettando le basi per un futuro ponte tra le due istituzioni. Il Direttore Rossi ha sottolineato l'importanza di valorizzare i prodotti identitari della Calabria, che non solo rappresentano un patrimonio culturale, ma sono anche fondamentali per la promozione della cucina mediterranea nel mondo: “L'idea di unire le forze per sviluppare progetti condivisi è emersa come un tema centrale, evidenziando il potenziale per scambi culturali e gastronomici che potrebbero arricchire entrambe le realtà.

Un argomento di particolare rilevanza trattato è stato quello della dieta mediterranea, riconosciuta a livello globale per i suoi benefici sulla salute”.

L'incontro ha così posto le basi per una fruttuosa cooperazione, con l'intento di sviluppare eventi che possano attrarre l'attenzione internazionale e promuovere la gastronomia calabrese. “Concludendo, l'Accademia di Spilinga e il Consolato di Monaco possono lavorare insieme per celebrare e diffondere la ricchezza e la varietà della cucina mediterranea, creando sinergie che promettono un futuro ricco di sapori e tradizioni condivise come ad iniziare dagli eventi previsti per la settimana della cucina italiana nel Mondo e altre iniziative correlate”.