Co-Ro, controlli su movida e lavoro nero: maxi multe e attività sospese

Lo scorso sabato sera, nell’ambito dei servizi programmatici sul territorio voluti e predisposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, la Polizia di Corigliano-Rossano - insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza - ha effettuato dei presidi di sicurezza e massicci controlli nei luoghi interessati dalla movida della cittadina ionica.

Con l'aiuto del personale dell’Ispettorato del Lavoro, sono state effettuate verifiche ad alcuni locali che vendono bevande alcoliche e della ristorazione, per verificare che rispettassero le norme sul lavoro nero.

Le ispezioni hanno portato a due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale: il primo per l’impiego di tre lavoratori irregolari su tre (in pratica tutti quelli presenti all'atto del controllo); lo stesso per il secondo, con due dipendenti. Di conseguenza, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 15mila euro.

Nello stesso servizio, le forze dell'ordine hanno effettuato, inoltre, vigilanze e frequenti passaggi nell’area della movida dove erano assembrate numerose persone così da assicurarsi che non vi fossero problemi d'alcun genere.