Controlli straordinari a Corigliano-Rossano: arresti, denunce e sanzioni

Garantire un maggiore senso di sicurezza tra i cittadini: questo l'obiettivo dei Carabinieri del reparto territoriale di Rossano, che - assieme alle squadre di intervento operativo del 14° battaglione Carabinieri Calabria - hanno svolto nei giorni scorsi una serie di controlli straordinari nelle zone periferiche dell'abitato. Controlli durante i quale sono stati svolti arresti, denunce e contestate diverse infrazioni al codice della strada.

Due persone sono finite in manette a seguito della definitiva condanna, da parte della Cassazione, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione a danno di un cittadino straniero. Si tratta di Carlo Magno, cinquantanovenne, e Mario Magno, quarantunenne, condannati rispettivamente ad 11 e 12 anni di reclusione. Raggiunti dai militari sono stati tratti in arresto come disposto dal Tribunale di Castrovillari.

Denunciato a piede libero invece un giovane straniero, beccato alla guida di un auto senza patente ed in stato di ebbrezza. Sono stati i passanti a chiamare le forze dell'ordine, avendo notato la sua andatura irregolare e pericolosa, tanto da sfiorare e colpire alcune auto in sosta. Fermato dai milititari si è dimostrato nervoso ed aggressivo, motivo per il quale è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre un altro cittadino straniero è stato denunciato, invece, per aver aggredito l'autista di un autobus di linea perché non voleva farlo salire senza biglietto.

Infine, i controlli stradali hanno portato alla verifica di 83 veicoli ed all'identificazione di 114 persone. Elevate sanzioni per oltre 12 mila euro. Svolte anche diverse perquisizioni domiciliari (oltre a quelle dei mezzi) alla ricerca di armi e stupefacenti.