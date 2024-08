Ferragosto impegnativo per i Carabinieri: quasi mille controlli nel cosentino

È stata una settimana di Ferragosto decisamente impegnativa per i Carabinieri di Cosenza, che tra il 12 ed il 18 agosto hanno svolto, complessivamente, ben 926 servizi tramite l'impiego di 1.852 militari dislocati lungo i punti più critici della provincia bruzia. Controlli che hanno permesso di identificare 2.208 persone e controllare 828 veicoli.

Proprio nel controllo stradale sono state elevate 142 multe per violazioni varie al codice della strada, tra cui 3 casi di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e 7 casi di guida in stato di ebrezza. Quattro persone, inoltre, sono state denunciate a piede libero per essersi rifiutate di sottoporsi all'alcool test e per il rinvenimento, nelle rispettive auto, di oggetti atti ad offendere. Da segnalare poi l'intervento in 13 incidenti stradali, verificatisi sia nei centri abitati che lungo la Statale 107.

Tre persone invece sono state arrestate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ed è stato emesso anche un mandato di cattura per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, possesso di documenti falsi e furto aggravato. Il Tribunale di Castrovillari ha poi chiesto l'arresto di un ulteriore soggetto per furto aggravato ed estorsione.

Per quanto riguarda i controlli sul fronte degli stupefacenti, sono state segnalate in Prefettura 13 soggetti per possesso e consumo di droga, ai quali sono stati sequestrati, complessivamente, circa 100 grammi tra hashish e marijuana. L'impiego dell'unità cinofila "Batik" ha poi portato all'arresto di un giovane, mentre lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ha scoperto, nel comune di Paola, una piantagione di canapa indiana composta da 290 piante.

Infine, passati al setaccio anche i locali della movida: nei comuni di Diamante e Corigliano-Rossano sono stati posti i sigilli a 3 locali, tra discoteche e disco-pub, per aver svolto al loro attività senza alcun titolo o autorizzazione. I controlli, ovviamente, proseguiranno fino al termine della stagione.