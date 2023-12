Operazione Alto Impatto: nel cosentino sequestri, denunce e controlli su strada

Anche in questa ultima settimana dell'anno, continua l'azione di controllo straordinario nell'intera Provincia di Cosenza, attraverso la nota "Operazione Alto Impatto", decisa in sede di riunione tecnica di coordinamento dal Prefetto Vittoria Ciaramella, e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore Giuseppe Cannizzaro - d'intesa con i Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri Colonnello Agatino Saverio Spoto e dalla Guardia di Finanza Colonnello Giuseppe Dell'Anna.

Con tutte le Forze di Polizia messe a disposizione contrastare ogni situazione di illegalità, sono stati sequestrati circa 200 chili di materiale esplodente con conseguente denuncia al soggetto ritenuto colpevole.

Ulteriori operazioni hanno interessato il Comune di Paola e Corigliano - Rossano, dove è stato posto sotto sequestro presso un esercizio commerciale, un apparecchio da gioco fuori norma di legge.

Verifiche anche nelle strade nei riguardi di veicoli e persone. In questo caso sono stati conseguiti vari risultati: 405 persone identificate, 270 veicoli controllati, 17 posti di blocco, 6 violazioni del codice della strada con il ritiro di due patenti ed un fermo amministrativo per una autovettura.