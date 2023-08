Vasta operazione di controllo nel cosentino: sequestri, denunce ed arresti

Settimana impegnativa quella appena conclusa per gli agenti della Polizia di Cosenza, impiegati - 24 ore su 24 - in una vasta ed estesa operazione di controllo che ha interessato l'intera provincia bruzia con oltre 200 equipaggi. Sono ben 1.509 le persone identificate e 926 i veicoli controllati nell'ultima settimana, durante la quale sono state anche svolte delle verifiche presso numerosi esercizi commerciali.

A Cosenza la Squadra Mobile ha segnalato un soggetto del posto trovato in possesso di una modica quantità di hashish, scovato grazie all'aiuto delle unità cinofile. Situazione differente invece per la Squadra Volante, che dopo aver notato un via vai sospetto presso un noto esercizio commerciale ha deciso di fermare alcuni soggetti già noti alle forze dell'ordine.

Uno di questi si sarebbe mostrato insofferente al controllo, mostrando un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. Dopo un lungo diverbio l'uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre a Cosenza un giovane pregiudicato è stato denunciato in quanto, fermato mentre era alla guida di un'auto, è stato trovato in possesso - all'interno di un borsello - di un coltello a serramanico lungo circa 15 centimetri, prontamente sequestrato dagli agenti.

A Paola invece un soggetto del posto è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: nell'abitazione dell'uomo è stata infatti rinvenuta una pistola di fabbricazione inglese calibro 38 con 6 cartucce annesse, ma anche poco più di 70 grammi di marijuana assieme ad un bilancino di precisione. L'arma, perfettamente funzionante, è stata sequestrata assieme alla droga, mentre per l'uomo sono scattati i domiciliari.

Situazione pericolosa anche nell'ospedale di Paola, dove il personale medico ha segnalato la presenza di un uomo giunto in ospedale tramite ambulanza in quanto aggredito. L'uomo portava con se uno zaino, dal quale si sarebbero intraviste diverse bottiglie di alcolici: gli agenti del locale commissariato però vi hanno trovato all'interno anche un coltello da 15 centimetri e tre dosi di marijuana, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero.

Situazione differente invece a Corigliano-Rossano, dove un uomo del posto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, porto abusivo d'arma e detenzione di stupefacenti. Questo infatti avrebbe aggredito l'ex moglie nei pressi di un negozio minacciandola con un coltello, per poi darsi alla fuga.

Rintracciato poco dopo, gli agenti hanno rinvenuto nella sua auto il coltello usato per l'intimidazione, ma anche delle dosi di hashish. Il tutto è stato sequestrato e per l'aggressore sono scattati gli arresti domiciliari.

Sul fronte dell'immigrazione sono stati consegnati 184 permessi di soggiorno, mentre è stato eseguito un decreto di espulsione ed un ordine a lasciare il territorio nazionale. Emanati anche 11 avvisi orali ed 1 proposta di sorveglianza speciale.