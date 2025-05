Finì contro un albero con l’auto, aveva bevuto troppo: denunciato

Sarebbe stato al volante ubriaco, rimanendo coinvolto in un incidente stradale: per questo i carabinieri di Cirò Marina, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un venticinquenne del posto accusato appunto di guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’indagine a suo carico è scattata dopo che una pattuglia della Radiomobile è intervenuta nella notte di Pasquetta dopo che il ragazzo era finito con la sua auto contro un albero.

I militari hanno effettuato i consueti rilievi planimetrici, così da ricostruire la dinamica del sinistro, e richiesto degli urgenti accertamenti tossicologici all’Ospedale di Crotone, dove il giovane era stato nel frattempo trasportato per le cure del caso.

Analisi che sono previste dal Codice della Strada nei casi di incidente e che in questo caso, hanno infatti acclarato che il tasso alcolemico del conducente fosse oltre il doppio del limite consentito.

L’attenzione dell’Arma

L’attenzione dei Carabinieri al contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica è massima: nelle ultime settimane, infatti, altre tre persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura del capoluogo pitagorico per la stessa violazione: una di queste, di quarantasei anni, è stata sorpresa alla guida con un tasso di più del triplo del limite consentito dalla legge, mentre altri due uomini, di quarantanove e ventiquattro anni, sono stati denunciati perché, durante un controllo su strada, si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, incorrendo, come previsto dal Codice della Strada, nella sanzione massima.