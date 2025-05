Grande successo per il corso ABC Animal Basic Care a Crotone

Sabato 26 aprile si è svolto a Crotone il corso ABC Animal Basic Care, organizzato con grande impegno da BM Cani da Salvataggio e Pro-Life Crotone. L’evento ha rappresentato una straordinaria occasione di formazione per tutti coloro che desiderano prendersi cura in modo ancora più consapevole dei propri amici a quattro zampe.

Sono stati ben 13 i partecipanti che hanno preso parte all’iniziativa, un numero significativo che testimonia la crescente sensibilità verso la salute e il benessere degli animali domestici. Il corso, pensato appositamente per proprietari di cani e appassionati di cinofilia, ha sottolineato come l’affetto, pur essendo essenziale, non basti a garantire la sicurezza dei nostri compagni di vita: è fondamentale acquisire anche competenze pratiche per intervenire in situazioni di emergenza.

A guidare i partecipanti in questo importante percorso formativo sono stati due veterinari, Raffaele Manica e Davide Scamarcia della clinica veterinaria Magna Graecia, che con grande professionalità hanno illustrato le principali problematiche sanitarie che possono coinvolgere i cani e hanno insegnato a riconoscerne tempestivamente i segnali.

A supporto dell’attività pratica è intervenuto Giuseppe Berlingeri, addestratore ed educatore cinofilo sportivo di II Livello FISC e formatore certificato ABC Animal Basic Care, che ha seguito i corsisti durante le sessioni pratiche, fornendo indicazioni preziose su come effettuare correttamente manovre di rianimazione e tecniche di primo soccorso.

Il programma del corso è stato strutturato alternando lezioni teoriche frontali ad esercitazioni pratiche, grazie anche all’utilizzo di appositi manichini veterinari. In questo modo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere non solo nozioni teoriche ma anche di mettere subito in pratica quanto imparato, simulando interventi di emergenza come la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco.

Tra gli argomenti trattati: il riconoscimento dei principali sintomi di patologie acute, le tecniche per intervenire in caso di avvelenamento, trauma, colpo di calore, arresto cardiaco e molto altro ancora. Particolare attenzione è stata rivolta anche al corretto trasporto dell’animale ferito verso la struttura veterinaria.

A sottolineare l’importanza dell’evento, è stata anche la presenza dell’assessore alla tutela dell’ambiente del Comune di Crotone, Angela Maria De Renzo, che ha portato il suo saluto istituzionale ed ha espresso il suo apprezzamento per iniziative che promuovono il rispetto e la tutela degli animali.

BM Cani da Salvataggio e Prolife Crotone desiderano ringraziare sentitamente Japix ASD, la Tipografia GiGar di Cirò Marina e Farzovet Farmacia Veterinaria per il prezioso contributo offerto alla buona riuscita dell’evento. Il loro sostegno è stato fondamentale per rendere possibile questa giornata di crescita e formazione.

L’obiettivo principale del corso è stato quello di diffondere la cultura del primo soccorso veterinario di base, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per agire tempestivamente e consapevolmente in attesa dell’arrivo del medico veterinario, riducendo così il rischio di complicazioni e aumentando le possibilità di recupero per l’animale.

L’entusiasmo e la partecipazione attiva dei corsisti hanno reso l’evento un vero e proprio momento di crescita collettiva, dove si è percepita forte la volontà di costruire una comunità più attenta e responsabile nei confronti degli animali.

BM Cani da Salvataggio e Pro-Life Crotone, soddisfatti della riuscita dell’iniziativa, hanno già annunciato l’intenzione di replicare presto l’esperienza con nuovi corsi, per continuare a promuovere una cultura della prevenzione e del pronto intervento veterinario.

Grazie all’impegno di professionisti come Raffaele Manica, Davide Scamarcia e Giuseppe Berlingeri, e alla passione dei partecipanti, Crotone si conferma ancora una volta una città amica degli animali, dove amore e conoscenza camminano di pari passo per garantire una vita lunga e sana ai nostri compagni più fedeli.