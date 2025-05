Vaccarizzo, Piazza Scura si conferma pedonalizzata per l’estate

In linea con una visione di successo ed una scelta già premiata negli anni scorsi, l'Amministrazione Comunale conferma anche per quest’anno la chiusura al traffico veicolare per tutto il periodo estivo, della centralissima Piazza Scura, fulcro ideale e geometrico del Salotto Diffuso di Vakarici. Si tratta di una scelta volta a favorire la socializzazione, a rendere ancora più accogliente il borgo arbëresh ed a consolidare la percezione e la fruizione diffusa degli spazi pubblici e del patrimonio identitario di Vaccarizzo Albanese come destinazione turistico-esperienziale ed eco-sostenibile, a mobilità interna zero, ideale soprattutto per famiglie e bambini, in tutte le ore del giorno e della notte, sette giorni su sette, 365 giorni l’anno.

"Sono queste – spiega il Sindaco Antonio Pomillo – le scelte valoriali ma anche di marketing territoriale sottese all’apposita ordinanza che pedonalizza l’intera area dedicata a Scura, considerato uno dei marcatori identitari della Calabria, permettendole così di ospitare meglio le manifestazioni e gli eventi che si alterneranno e di offrire uno spazio pubblico più vivibile e sicuro per tutti, soprattutto per i più piccoli".

Il divieto di transito sarà attivo secondo il seguente calendario: dallo scorso sabato 10 maggio 2025 a domenica 27 luglio 2025, tutti i sabati dalle ore 17 alle 24 della domenica. Da lunedì 28 luglio a domenica 31 agosto 2025, invece, chiusura quotidiana dalle ore 8.

In questi giorni, il transito sarà consentito sul lato sud-est (lato facciate Chiese di Santa Maria di Costantinopoli e del Rosario) per i Residenti, per i Gestori di Attività Commerciali e per chi deve raggiungere gli Uffici Municipali da Via Dante.