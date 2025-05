Roccabernarda. Mesi di tormenti alla moglie, allontanato da casa

Un contesto familiare caratterizzato dalla gelosia e da tensioni sfociate in ripetuti episodi di violenza psicologica e vessazioni ai danni della moglie.

È questo il quadro ricostruito dai Carabinieri di Roccabernarda a carico di un residente nel popoloso centro del crotonese e che e su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale pitagorico, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, è stato allontanamento dalla casa della coppia, col divieto di avvicinarsi e di comunicare, in qualsiasi forma, con la coniuge.

Secondo quanto dichiarato da quest’ultima i comportamenti del marito sarebbero iniziati a giugno dell’anno scorso e sarebbero durati fino a marzo scorso, causandole un grave stato di ansia e stress, tale da necessitare l’attivazione della procedura di tutela prevista per le vittime di violenza domestica e di genere.

I Carabinieri rinnovano, anche in questa circostanza, la propria massima attenzione nei confronti di questo tipo di reati che rappresentano spesso una grave minaccia per la sicurezza e la dignità delle persone.