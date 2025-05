Il Maggio dei Libri a Sant’Eufemia: pomeriggio tra letture, creatività e sostenibilità

Piazza Italia a Sant’Eufemia

L’associazione culturale Lamezia Muse, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, e il Sistema Bibliotecario Lametino, organizza il prossimo 20 maggio (alle 17) in Piazza Italia, a Sant’Eufemia, un evento culturale e creativo nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il libro e la lettura.

Il Maggio di quest’anno ha tre i filoni tematici, e tutti guideranno le attività della giornata: “Intellégg(ɡ)o… dunque sono”, la lettura come mezzo per comprendere sé stessi e gli altri; “Intellégg(ɡ)o… dunque sento”, la lettura come esperienza sensoriale e creativa; e “Intellégg(ɡ)o… dunque faccio”, la lettura come azione concreta per stimolare cittadinanza attiva e impegno sociale.

Un’occasione pensata per coinvolgere bambini, ragazzi, giovani e adulti, con un ricco programma di appuntamenti tra parole, suoni e natura.

In particolare, saranno presenti: Il Bibliobus del Sistema Bibliotecario Lametino, con libri per tutte le età; le emozionanti poesie del giovanissimo autore Roberto Anastasi, il reading delle poesie saranno a cura di giovani lettori e sarà accompagnato dalle musiche a cura di Alessio Fiorino e Francesco Milello; un focus sull’ambiente e l’ecologia con PlasticFree; un viaggio nel mondo delle api e della biodiversità insieme a Luigi Serafino Gallo.

Inoltre è richiesto ai bambini e ragazzi di porta con sé un telo su cui sedersi, un foglio bianco, i colori preferiti per dare così libertà ad un momento di creatività artistica; ovvero si potrà disegnare le sensazioni, le emozioni in condivisione con tanti piccoli artisti.

In questo modo rimarrà impresso nella mente e anche nei disegni dei giovanissimi pittori questa giornata di condivisione artistica, natura, musica, scrittura e lettura.

L'evento intende stimolare l'intelligenza della creatività e dell’azione, valorizzando le energie culturali del territorio e promuovendo una partecipazione attiva e consapevole.