Appartamenti allacciati all’Enel gratis e senza limiti, scatta l’arresto

Con l’accusa di furto aggravato ed in concorso di energia elettrica, tre cittadini di Belcastro, le cui abitazioni sono risultate direttamente allacciate alla rete elettrica, sono finiti in arresto in flagranza.

I carabinieri della stazione locale, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno effettuato dei controlli mirati dopo che sono state riscontrate delle anomalie nella rete di distribuzione.

Nello specifico, i tecnici hanno stimato che i due appartamenti degli indagati prelevassero corrente in modo illecito, senza limiti di potenza, da almeno cinque anni, con un danno alla società che si stima intorno ai 16 mila euro.

Nel corso dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato le misure precautelari adottate e disposto la liberazione degli arrestati.