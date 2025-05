Crotone. La poesia come strumento di bellezza, ci pensa “Poesionaria”

Piazza Marinai d’Italia a Crotone

Nell’ambito del progetto PoeSIT IN, presidio urbano poetico promosso da Kroton Sport & Social e MutaMenti, il prossimo 24 maggio, alle 19, in piazza Marinai d’Italia a Crotone si svolgerà “Poesionaria, MediterranInPiazza”.

Il progetto ha come obiettivo quello di portare tra la gente la poesia e la letteratura come uno strumento capace di trasmettere e diffondere la bellezza nella e per la città. La poesia come mezzo di risveglio, di riscatto sociale per non accettare in maniera passiva la realtà così com’è.

Per questo motivo, di volta in volta, saranno scelte location diverse per gli eventi, punti caratteristici e scenari suggestivi a cui abbinare versi attraverso reading, musica, danza, flashmob.

L’iniziativa del 24 si inserisce, inoltre, nel progetto portato avanti da Confcommercio Crotone (Piano in piazza Festival), partner dell’evento, e ne costituisce una prosecuzione da portare avanti nei mesi primaverili: le piazze della città che diventano un palcoscenico diffuso dove gli spettatori potranno immergersi in un’esperienza poetica e musicale unica.

Nello specifico è stata scelta Piazza dei Marinai d’Italia, che sarà la location di un suggestivo reading di poesie d’amore napoletane, a cura di Francesco Vignis, accompagnate da musiche e balli che richiamano suoni ed atmosfere mediterranee.

Per l’occasione, le atmosfere musicali saranno a cura di Mykyta Tortora, mentre le coreografie e i balli saranno affidati a Catia Bilotta e Graziana Marzia. L’evento fa parte del Patto locale per la lettura e rientra nel calendario del Maggio dei libri.