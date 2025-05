Trenta colpi di kalashnikov contro l’abitazione di un geometra: in corso le indagini

Tanta paura ad Anoia Inferiore, nella Piana di Gioia Tauro, per un geometra del posto. Dopo poco la mezzanotte di oggi, mercoledì 14 maggio, l'abitazione dell'uomo - in via Primula - è stata presa di mira con trenta colpi d'arma da fuoco che hanno danneggiato le mura esterne, la porta di ingresso ed una finestra.

Secondo i rilievi dei Carabinieri di Taurianova, che hanno avviato le indagini, sarebbero stati usati un kalashnikov ed una pistola calibro 9.

I militari hanno ascoltato il geometra, 73enne ex dipendente del Comune, nell'ufficio tecnico, ed anche alcuni suoi familiari.