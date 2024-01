Montebello, sindaco denuncia intimidazione a ditta lavori stradali: indagini in corso

Una ditta impegnata nei lavori stradali lungo la strada provinciale tra Sant'Elia e Fossato, nel comune di Montebello Jonico nel reggino, avrebbe subito nella notte un grave danneggiamento a scopo intimidatorio. Lo denuncia il sindaco Maria Foti con un post, spiegando di aver sporto regolare denuncia per l'accaduto.

"Un vile attentato che oltre a colpire la ditta e gli operai che eseguono i lavori, danneggia l’intero comprensorio. Lavori, lo ricordo, iniziati dopo più di un anno di confronto con città metropolitana, incontri promossi anche da consiglieri comunali, ripetute sollecitazioni per la messa in sicurezza" precisa la prima cittadina.

"Oggi, in sfregio ad ogni condotta civile questo attentato che colpisce, ripeto, non solo i beni di una azienda ma tutto il fragile territorio che soffre di dissesto idrogeologico, frane ed altri danni provocati anche stavolta, dopo gli incendi estivi, dalla mano dell’uomo" denuncia in conclusione. Al momento indagano i Carabinieri.