In auto senza patente, assicurazione e revisione: 15 multe nel crotonese

Nei giorni passati, e in particolar modo durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno effettuato dei controlli a tappeto sul territorio con lo scopo verificare il rispetto del Codice della Strada da parte degli automobilisti e, soprattutto, arginare il più possibile la piaga dello spaccio di droga.

In questo contesto, una persona è così stata segnalata alla Prefettura di Crotone dopo che a seguito di una perquisizione personale e veicolare eseguita di iniziativa da militari mentre era alla guida della sua auto, è stata trovata con una modica quantità di marijuana.

Elevate, inoltre, quindici contravvenzioni per importi di circa cinque mila euro: sei multe sono state contestate per la mancanza della revisione periodica, due per guida con una patente scaduta, tre perché senza carta di circolazione, una per la guida senza patente perché mai conseguita, un’altra per eccesso di velocità ed un’ultima per irregolarità nella targa di immatricolazione. Un’altra sanzione, infine, è scattata pe la mancanza della polizza assicurativa, che ha comportato anche il sequestro del mezzo.

Nel complesso, le pattuglie impiegate hanno effettuato quattro perquisizioni personali e veicolari e controllato 159 persone, 109 autovetture e 48 soggetti sottoposti a misure restrittive.