Controlli ad alto impatto nel lametino: denunce e sanzioni

Una serie di controlli ad "alto impatto" sono stati svolti, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della compagnia di Lamezia Terme. I controlli, inseriti nel più ampio Piano Coordinato di Controllo del Territorio, hanno coinvolto oltre 40 militari, ed ha portato alla verifica di 90 soggetti e 60 veicoli nell'intero circondario cittadino.

A seguito di tale attività, un uomo - 38enne del posto - è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo infatti è stato attenzionato da un controllo mirato, che ha portato alla scoperta di 190 grammi di marijuana occultata in un armadio assieme ad un bilancino di precisione.

Elevate inoltre 15 sanzioni per violazioni al codice della strada, e segnalate 2 persone alla Prefettura di Catanzaro in qualità di assuntori di stupefacenti. Svolti anche diversi controlli nei locali, che hanno portato a sanzioni per oltre 16 mila euro per gravi violazioni igienico-sanitarie, ma anche per la presenza di lavoratori in nero.