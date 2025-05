Bicincittà: modifiche alla circolazionea Reggio

In vista della 37esima edizione di “Bicincittà”, prevista per domenica 18 maggio, il Settore P.M. e Viabilità -Ufficio Tecnico del Traffico- rende note alla cittadinanza le modifiche previste alla circolazione per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.

"In particolare - prosegue la nota del comune di Reggio - Divieto di sosta con rimozione, ambo i lati (eccetto autorizzati), ed interdizione alla circolazione veicolare su Piazzale Stazione Lido Lato Sud e piazza Indipendenza; dalle ore 6 alle ore 13 del 18 maggio.

Sospensione temporanea del traffico veicolare dalle ore 9 del 18 maggio e fino a cessate esigenze nei tratti interessati al passaggio della carovana ciclistica lungo il seguente percorso: partenza da piazzale Stazione Lido lato Sud, Lungomare Italo Falcomatà, via Missori, via Barlaam, largo Ponte Nuovo Calopinace, via Galvani, via Mercalli, via Simone Bercarich (già Stadio a Valle), piazza della Pace, via Italo Alaimo (già via Stadio a Monte), Piazzale stadio Nord traversa 1°, viale Messina, Largo Botteghelle, viale Calabria, Via Argine Dx Calopinace, via San Francesco da Paola, via T. Campanella, Largo Morisani, via del Torrione, via D. Romeo, via De Nava, Piazzale Mino Reitano , via Italia, via Nazionale Pentimele, Sottopasso FF. SS., via Provinciale Vecchia Archi, piazzale Enzo Ferrari, via Provinciale Vecchia Archi, Sottopasso FF. SS. - via Nazionale Pentimele, via Santa Caterina, Ponte della Libertà, via Vittorio Veneto, Arrivo piazzale Stazione Lido Lato Sud".

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada".