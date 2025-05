Taurianova celebra San Martino con un concerto di musica sacra

Un momento per celebrare la vita del Santo che ha unito la tradizione ad una forte spiritualità. ‘Sulla via di Martino’ è un concerto di musica sacra pensato per onorare quel legame indissolubile tra il santo e il borgo di Taurianova, nel reggino, che ne custodisce orgogliosamente riti e devozioni che si tramandano tra generazioni.

Il concerto che si terrà sabato 24 maggio alle 21 nella Chiesa Maria S.S. della Colomba a San Martino di Taurianova, a cura dell’associazione Pentakàris, (guidata dal maestro Martino Parisi che, dell’evento, ha curato la direzione artistica) rientra all’interno di un progetto di più ampio respiro, al quale aderiscono l’Associazione Culturale “Abbadia” e la Consulta delle Associazioni e della Società Civile del Comune di Taurianova.

Si tratta di una programmazione di iniziative nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio - del borgo di San Martino in particolare - che punta a rigenerare, attraverso il potere attrattivo della musica, piccoli siti culturali, che rappresentano il patrimonio religioso di una comunità che affida le proprie preghiere e le proprie speranze ad un santo, qual era Martino, a cui vengono riconosciute grandi gesta di generosità ed umanità

A Pentakàris è affidato il compito, per le competenze artistiche e creative dalle quali è nato un vero e proprio polo musicale e culturale, di diffondere, attraverso il messaggio universale della musica, la cultura della bellezza e della tradizione, perché la mission del progetto “Sulla via di Martino”, è proprio quello di puntare alla rinascita culturale e sociale del borgo di San Martino.

Il concerto di sabato sarà l’occasione per riconnettere al borgo di San Martino, ormai da anni in un forte stato di depauperamento demografico, con le comunità locali dei borghi limitrofi, anch’essi, luoghi incantevoli ricchi di storia e cultura attorniati da paesaggi eccezionalmente belli e variegati.

S. Martino di Taurianova si trasformerà in un palcoscenico di eventi diffusi dedicati all’arte, alla cultura e alla sua promozione territoriale.

Il concerto vedrà la prima esecuzione dell’Inno di San Martino, elaborato per coro e orchestra dal Maestro Andrea Francesco Calabrese, e l’esibizione del coro e dell’orchestra Pentakàris. Il direttore sarà Bruno Tirotta, mentre il contralto sarà Alessia Giardini, su musiche sacre di Puccini, Mozart, Durante, Caccini, Jenkins, Frisina, Haendel e Politi.