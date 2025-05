Spaccio di droga lungo Viale Isonzo, in manette un 19enne

Ha appena 19 anni il ragazzo tratto in arresto nei giorni scorsi dagli agenti di polizia a Catanzaro, impegnati in una serie di controlli lungo Traversa Isonzo per contrastare la criminalità comune e lo spaccio di droga. Il giovane, di etnia Rom, è stato attenzionato per un continuo via vai da un'auto parcheggiata in sosta su strada.

Una rapida perquisizione ha portato alla scoperta di 15 grammi di cocaina e di 10 grammi di eroina, ancora allo stato puro e dunque non tagliati. Trattasi dunque, verosimilente, di sostanza ancora da trattare per poi essere immessa nel mercato della vendita al dettaglio.

La sostanza è stata sequestrata mente per il giovane è scattato l'arresto, poi commutato in obbligo di presentazione.