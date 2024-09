Detenzione e spaccio di droga, 39enne reggino colto in flagranza di reato

È stato fermato per un regolare controllo stradale, mostrandosi però sin da subito nervoso e particolarmente agitato: si è tradito così il trentanovenne arrestato nei giorni scorsi nella zona sud di Reggio Calabria, trovato in possesso di diverse dosi di droga destinate alla vendita.

L'insofferenza mostrada di fronte agli agenti della Squadra Volante ha portato ad una perquisizione personale e veicolare, che ha fatto emergere rapidamente due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 18 grammi, nascosti a bordo dell'auto.

Rinvenimento che ha portato ad una ulteriore perquisizione, questa volta domiciliare, che ha permesso di scoprire ben 4 chili di marijuana oltre a vario materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato mentre per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.