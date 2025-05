Isola. Sequestrati reperto archeologico e quattro tartarughe protette

Le tartarughe Testudo Hermanni sequestrate

Una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri nel territorio di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, hanno consentito di ritrovare sequestrare quattro tartarughe Testudo Hermanni, una specie protetta e a rischio di estinzione, che erano detenute illegalmente dalle persone controllate.

Nel corso dell’attività si è anche recuperato un antico pugnale in pietra lavica, classificato come bene archeologico e dunque anche questo custodito illegalmente, oltre a cinque grammi di marijuana, che erano nascosti in un muretto di un’abitazione.

I servizi, che hanno portato alla denunciata a piede libero di due persone del posto, sono stati volti dai militari della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, insieme ai colleghi allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, del Nucleo Parco di Cotronei, dei Cinofili di Vibo Valentia e di altri reparti della Compagnia di Crotone.