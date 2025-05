Leggere la storia e prevenire nuovi totalitarismi, se n’è parlato a Reggio

Si è tenuto, a Palazzo San Giorgio, il convegno dal titolo “Leggere la storia per comprendere l’attualità e prevenire nuovi totalitarismi”, organizzato dalla sezione “Nilde Iotti” dell’Anpi, in collaborazione con il Comune, ed al quale hanno preso parte lo storico Eric Gobetti, l’assessora all’Istruzione Anna Briante, il professore Pasquale Amato ed il docente di storia e filosofia Gianluca Romeo. L’incontro è stato moderato dalla presidente della sezione “Iotti”, Patrizia Gambardella.

Prima del confronto, lo studioso e scrittore Gobetti, autore di numerosi saggi sul fascismo e sulla Resistenza, ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà complimentandosi per “il lavoro che l'amministrazione, da anni, sta conducendo nel preservare la memoria e difendere i valori costituzionali che stanno alla base della Repubblica italiana”.



Nell'occasione, la presidente Patrizia Gambardella ha consegnato la tessera Anpi al primo cittadino per “l’impegno istituzionale costante dimostrato contro ogni forma di neofascismo”.



“Falcomatà - ha detto - si è distinto nel promuovere iniziative antifasciste, anche in sinergia con l’Associazione dei partigiani d’Italia, durante il suo mandato di sindaco, facendo approvare la delibera con la quale si negano spazi pubblici ad associazioni, movimenti o soggetti politici neofascisti e realizzando importanti opere artistiche in ricordo dei partigiani”. Riconoscimento, da parte dell’Anpi, anche “per la fiera e ferma posizione nel dichiarare orgogliosamente Reggio Calabria città antifascista ad ogni 25 aprile”.



Dal canto suo, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ribadito “il costante e proficuo ruolo dell’Anpi nel mantenere saldo il ricordo, l’impegno e il sacrificio di quanti hanno lottato e dato la vita sognando un’Italia democratica e libera dall’oppressione nazifascista”.

Nel ricordare le numerose iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale affinché “non prevalga l’oblio di fronte alle pagine più tristi conosciute dall’umanità”, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato “l’importanza dell’opera e del lavoro di ricerca condotto, costantemente e ormai da anni, dallo studioso Eric Gobetti”.

“E’ un piacere ed un onore - ha affermato - ospitare, a Palazzo San Giorgio, la testimonianza di chi, col proprio prezioso contributo, affida scientificità e autorevolezza alla storia e ai suoi processi. Il fatto che ci siano numerosi giovani ad ascoltare Gobetti, nel convegno organizzato da Anpi, è segno che il seme dell’antifascismo può continuare a far germogliare speranza, coscienza e consapevolezza nel dover continuare a difendere, giorno dopo giorno, i valori dell’antifascismo”.

L’assessora Anna Briante, durante il dibattito, ha apprezzato “la qualità di un confronto proiettato a far comprendere quanto l’approfondimento storico serva e sia necessario a costruire una società migliore, libera e democratica”.