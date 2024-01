Reggio, consegnata medaglia di benemerenza al sindaco Falcomatà

Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha ricevuto quest'oggi a Palazzo Alvaro, la visita istituzionale di Francesco Principato, comandante provinciale corpo militare volontario Croce Rossa Italiana.

Nel corso del cordiale incontro, il sindaco ha rivolto un ringraziamento all'intero corpo militare della Croce Rossa Italiana, sottolineando la preziosa opera di servizio che i volontari svolgono da sempre, con straordinaria abnegazione, in contesti spesso complicati e rischiosi.

Il Comandante Principato ha consegnato al sindaco una pergamena da parte del Presidente Nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro con la quale la Croce Rossa Italiana gli conferisce ufficialmente la Medaglia di Benemerenza "Il tempo della Gentilezza" nella classe di Bronzo.

"In segno di gratitudine - si legge nell'attestato conferito al Sindaco - per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l'emergenza pandemica da Sars Cov 2, palesando inoltre coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell'Associazione della Croce Rossa".