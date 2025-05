Racket alla Fiera di Crotone, pizzicato a chiedere denaro a un ambulante

Pizzicato proprio mentre estorceva del denaro ad un ambulante durante la tradizionale fiera che si tiene a Crotone durante la festa della Madonna di Capocolonna, sono scattate inevitabilmente le manette per un uomo che alla fine è stato sottoposto ai domiciliari.

Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato: secondo quanto ricostruito il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, in quanto annovera precedenti per omicidio ed in passato è stato ritenuto vicino ad associazioni criminali, avrebbe preteso dal commerciante 800 euro per garantirgli una “assicurazione” per l’occupazione della postazione, ma che vista arrivare la pattuglia si sarebbe allontanato approfittando della folla.

Il sonoro rifiuto

L’uomo avrebbe cercato di far prevalere la sua richiesta attraverso atteggiamenti e mezze frasi che avrebbero dovuto indurre le vittime in uno stato di sudditanza ed assoggettamento, ma nonostante i modi e la sua determinazione avrebbe ottenuto quasi sempre un sonoro rifiuto.

Oltre 20mila euro in casa



Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti in borghese è stato possibile rintracciarlo velocemente e così bloccarlo. Gli approfondimenti condotti dagli investigatori della Squadra Mobile con la collaborazione di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi indizi a carico dell’uomo, che si è visto anche perquisire la casa dove sono stati sequestrati 20.600 euro in contanti.