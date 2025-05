Storie di ingegneria al femminile: le professioniste calabresi si raccontano

Francesco Foti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria

“Storie di ingegneria al femminile. Donne che sognano e segnano in Calabria”: è il titolo dell’incontro che si terrà sabato prossimo, 24 maggio (alle 10), nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, promosso su proposta della propria Commissione Pari Opportunità, con il coinvolgimento di tutti gli Ordini provinciali calabresi e con il patrocinio delle sezioni territoriali dell’Aidia, l’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti della regione.

Al centro le testimonianze di ingegnere calabresi provenienti da ogni provincia, che racconteranno le proprie esperienze professionali, le sfide affrontate, i risultati raggiunti e le prospettive future nei rispettivi ambiti di attività tecnica.

In particolare, racconteranno e si racconteranno per Reggio Calabria, Domenica Catalfamo (dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria) e Viviana Fedele (Responsabile Area Risk Management e Mobilità di Atam).

Per Cosenza, Marisa Cesario (Direttore dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Umbria); per Catanzaro, Sandra Corasaniti (Professore associato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); per Vibo Valentia, Gessica Garcea (Fondatrice e Responsabile Tecnico della “Serre Eternit”); e per Crotone, Isabella Secreto (Responsabile Area Tecnica dell’Ance locale).

L’incontro si propone di valorizzare il ruolo delle donne nell’ingegneria e di promuovere un dialogo costruttivo sulla parità di genere nel mondo delle professioni tecniche. La partecipazione delle sezioni territoriali Aidia e il sostegno di tutti gli Ordini calabresi testimoniano l’impegno comune verso una cultura professionale inclusiva e rappresentativa.

“Siamo orgogliosi di ospitare un momento di confronto e valorizzazione delle competenze femminili nell’ingegneria. Dare spazio alle storie di donne che operano con passione, determinazione e visione nei settori tecnici significa contribuire a una narrazione diversa, che promuove modelli positivi e concreti. L’Ordine conferma la propria attenzione verso il tema delle pari opportunità, riconoscendo il valore che le professioniste apportano ogni giorno alla crescita della Calabria, dentro e fuori i confini regionali. Invito tutti coloro che condividono questi obiettivi a partecipare all’incontro.”, afferma il Presidente dell’Ordine reggino Francesco Foti.