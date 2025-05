Alzheimer e demenza, Iannacone su RaiTre racconta l’impegno del Centro RaGi

Domenico Iannacone

L’impegno quotidiano del team diretto da Elena Sodano, che, all’interno del Centro Diurno Ra.Gi., a Catanzaro, assicura protezione, libertà e dignità a persone con demenza, ha attirato l’attenzione delle telecamere di RaiTre.

Il giornalista Domenico Iannacone, con lo sguardo sempre volto a chi vive ai margini della società, ha fatto tappa nello spazio confortevole che, nel cuore del centro storico cittadino, riconosciuto come Dementia Friendly Community, garantisce un perimetro di protezione a chi sta perdendo ricordi, parole, volti amati.

Per quattro giorni, nel mese di febbraio, Iannacone, insieme alla sua attenta e silenziosa troupe, è stato ospite del Centro Diurno, vivendo fianco a fianco con chi ogni giorno affronta il peso – ma anche la bellezza – di una condizione troppo spesso raccontata con paura o pietà.

Tra terapeuti e persone con demenza, ha incrociato lo sguardo di vite che pulsano, nonostante la malattia. Ha ascoltato le voci dei familiari, le loro solitudini, le loro domande senza risposta” racconta Sodano, annunciando che gli ospiti del Centro Diurno della Fondazione Ra.Gi., martedì 20 maggio, alle ore 21.20, saranno protagonisti del programma “Che ci faccio qui” su RaiTre.

Occhi lucidi mani tese, carezze sospese nel tempo scandiscono il viaggio nella fragilità umana nonché nella forza silenziosa di chi resiste e riesce ad esprimere le proprie emozioni. Come Pino, rinchiuso da bambino in manicomio, senza avere nessuna colpa.

Si tratta di un racconto inedito di un’umanità che, purtroppo, tanti non riescono a scorgere senza il filtro della compassione. Iannacone, con delicatezza, sfoglia le storie delle persone con demenza, ma anche delle loro famiglie, lasciando aperto il libro della loro vita.

“Ha scoperto, forse anche lui con stupore, la naturalezza con cui le persone con demenza sanno ancora amare, ridere e raccontarsi. Ha ascoltato senza invadere, ha camminato accanto a noi con il passo leggero di chi sa che certe storie si devono raccogliere con rispetto per restituirle al mondo con verità.

Così è nato il racconto autentico che farà vibrare l’anima dell’Italia intera, insegnando a guardare la demenza con occhi umani, proprio come facciamo quotidianamente nel Centro Diurno a Catanzaro e nella CasaPaese a Cicala” chiosa la presidente della Ra.Gi. invitando tutti a sintonizzarsi, martedì 20 maggio, su RaiTre, per scoprire come cura e dignità possono diventare una forma d’amore che, nonostante la fragilità della mente, non si dimentica mai".