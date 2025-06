A Rende torna “Un Sacco Bello”, la rassegna musicale dedicata alla “Gen Z”

I Patagarri

Torna "Un Sacco Bello": rassegna musicale dedicata alla Gen Z, promossa da Be Alternative all'interno della stagione estiva del Mood Summer 2025. Tre appuntamenti con musica fresca e coinvolgente.

Si parte il 6 giugno prossimo con I Patagarri, quintetto jazz-swing milanese che ha conquistato il pubblico con la sua energia e originalità, emergendo come rivelazione nell'edizione 2024 di X Factor. Il 12 giugno arrivano gli Psicologi: il duo musicale formato da Drast e Lil Kvneki che porteranno dal vivo il loro ultimo album “Diy”, una nuova evoluzione del loro stile che fonde emo-rap, indie-pop e hip-hop, sempre particolarmente a fuoco nel racconto delle esperienze e delle inquietudini della Generazione Z.



Il 20 giugno la chiusura infine è affidata a Franco126: autore fra i più interessanti della nuova scena romana, dalla timbrica ruvida e veritiera, capace di fondere cantautorato e rap con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni.

L’open act è affidato a Paola Pizzino, cantautrice calabrese classe '96 dallo stile autentico e raffinato, fresca di pubblicazione del suo nuovo ep “Lontano da qui” per Macro Beats Records.

Tutti i concerti si terranno presso il Parco Fluviale Surdo, in via Mosca, Commenda di Rende, con inizio alle ore 21:00. I biglietti per gli eventi sono disponibili in prevendita sulla piattaforma Dice.