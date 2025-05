“Spes itinere”, a Santa Severina concerto giubilare per Papa Francesco

Papa Francesco

Prosegue il cammino musicale dei concerti giubilari nelle chiese giubilari della Calabria, con la seconda tappa in programma venerdì 24 maggio, alle ore 18.45, presso la suggestiva Concattedrale di Sant’Anastasia di Santa Severina. L’appuntamento rientra nella stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia.

Il concerto, dal titolo evocativo “Spes itinere” – La speranza nel viaggio della vita, sarà un’intensa esperienza di ascolto e riflessione. L’evento è dedicato alla memoria di Papa Francesco e vedrà la partecipazione di Manuel Arlia al violino, Pierpaolo Greco, Aida Matera e Giorgia Lento al violoncello, tutti impegnati in un raffinato programma musicale. A renderlo noto i promotori.



Il repertorio prevede l’esecuzione di brani di grande valore espressivo e spirituale: Kol Nidrei, op. 47 di Max Bruch; Sinfonia “La Passione” di F. J. Haydn; Requiem per tre violoncelli di Karl Popper; Après un rêve di Gabriel Fauré; Adagio di Benedetto Marcello.



A dirigere l’ensemble sarà Gianluigi Borrelli, direttore d’orchestra crotonese, artista di grande sensibilità e spessore. Formatosi con maestri del calibro di Francesco D’Ovidio, Marco Angius, Pasquale De Rosa, Anne Marie Turcotte e altri illustri nomi, Borrelli vanta una brillante carriera nel repertorio barocco, sinfonico e operistico, e un’intensa attività come direttore di coro.



Nel 2006 ha ricevuto il prestigioso “Vratza Awards” per la composizione dell’inno sinfonico della città bulgara di Vratza, riconoscimento per il suo contributo al progresso della cultura nazionale. Tra le sue numerose collaborazioni, anche progetti di musica leggera italiana, come arrangiatore e consulente musicale. È stato Direttore Artistico de “I Cammini” per Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura, e nel 2020 ha ricevuto la commissione per la composizione dell’Ordinarium Missae in occasione dei 750 anni della fondazione della Cattedrale di Matera.

Un appuntamento imperdibile, dove la musica si fa ponte di speranza, spiritualità e bellezza nel viaggio della vita".