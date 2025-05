Volley. Asd Filadelfia Cup, doppia promozione dopo una grande stagione

Una stagione straordinaria quella appena conclusa per l'Asd Filadelfia Cup, culminata ieri a Soverato con la finale di ritorno del campionato di I Divisione maschile. Un’annata da incorniciare per la società guidata dal presidente Gianluca Fruci e dal suo instancabile gruppo dirigente, che con impegno e visione, fin dall’inizio dell’anno sportivo, hanno costruito – insieme ai tecnici – un progetto vincente.

Il primo grande traguardo è arrivato dalla squadra femminile, protagonista di un percorso esaltante nel campionato di Serie D, che ha portato, per la prima volta nella storia del club e della pallavolo cittadina, alla promozione in Serie C. Una scalata costruita sul talento, la determinazione e l’impegno di un gruppo composto principalmente da ragazze cresciute nel vivaio societario. Un successo che testimonia la qualità del lavoro svolto negli anni dal settore giovanile, affidato ai tecnici Scrivo, Viscone, De Cicco e Mazzotta, e la solidità del progetto tecnico che coinvolge anche le prime squadre, coordinato con professionalità da coach Caruso e dai suoi collaboratori.

Ma le emozioni non sono finite qui. Al termine di una combattutissima finale, è arrivata un’altra pagina storica: la prima squadra maschile dell’Asd Filadelfia Cup, nata da pochi anni e alla seconda partecipazione al campionato di Calabria Centro, ha conquistato con grinta e cuore la promozione in Serie D. Dopo aver vinto il match d’andata, i ragazzi hanno ceduto nella gara di ritorno contro l’ASD Pepea Catanzaro, ma si sono imposti con coraggio in un entusiasmante golden set che ha fatto esplodere la gioia di squadra e tifosi.

A rendere ancora più speciale questa impresa, la presenza di quasi cento tifosi al seguito della squadra in trasferta, che hanno sostenuto gli atleti fino all’ultimo punto e partecipato con entusiasmo alla festa finale. La premiazione è avvenuta sul campo, a cura del rappresentante federale Avv. Mimmo Notaro, a suggello di una giornata indimenticabile.

Con queste due promozioni, l’Asd Filadelfia Cup scrive una delle pagine più belle della sua giovane ma intensa storia sportiva, confermandosi realtà solida, appassionata e in continua crescita, pronta a nuovi e ambiziosi traguardi.

Entusiasta il presidente della società Fruci, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato: «È un sogno che si realizza – evideniza - . Questa promozione in Serie C è il premio per anni di sacrifici, allenamenti e scelte coraggiose. Ringrazio lo staff, i nostri incredibili atleti, le famiglie e tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Non ci fermiamo qui: vogliamo costruire un progetto solido per continuare a crescere».

Il Sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, ha voluto esprimere la sua gioia e l’orgoglio dell’intera comunità: «Il salto di qualità – sottolinea - è il frutto di un lavoro serio, costante e appassionato. L’ASD Filadelfia Cup rappresenta non solo l’eccellenza sportiva, ma anche un modello di aggregazione giovanile e sociale. A nome dell’Amministrazione comunale, esprimo le più vive congratulazioni a tutti gli atleti, allo staff tecnico e ai dirigenti. Avete onorato la nostra città!»

Anche il consigliere regionale Francesco De Nisi celebra la promozione dell’Asd che «rappresenta una bellissima pagina di sport e di impegno giovanile. La squadra è la dimostrazione concreta di come il lavoro costante, la passione e il senso di appartenenza possano portare a risultati straordinari. È un orgoglio non solo per Filadelfia, ma per l’intera Calabria. Queste realtà, spesso portate avanti con sacrifici enormi, sono veri e propri presìdi di valori, cultura sportiva e formazione per i più giovani. La Regione deve continuare a sostenere chi investe nello sport come strumento di crescita collettiva. Complimenti a tutti i protagonisti di questa bellissima avventura. Che sia solo l’inizio di un percorso ancora più ricco di soddisfazioni»