Premio Ansmes Crotone Romeo Fauci agli atleti Lo Iacono e Ruggiu

Si è tenuta a Crotone la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del “Premio A.N.S.Me.S. Crotone Romeo Fauci”, che verrà consegnato Venerdì 23 Maggio alle ore 17 nella Sala Azzurra della Provincia di Crotone.

Il premio promosso dal Comitato Provinciale A.N.S.Me.S. (Associazione nazionale stelle, palme e collari d’Oro al Merito del C.O.N.I. e del C.I.P.) nell’ambito del Progetto Nazionale “Sport: stili di vita e salute”, è intitolato a Romeo Fauci, figura emblematica dello sport crotonese, primo presidente del C.O.N.I. provinciale e vice presidente del C.O.N.I. regionale.

Promotore dell’associazionismo e dei valori etici nello sport, con il suo impegno ha lasciato un segno profondo nella crescita sportiva e civica del territorio. Il premio ne onora l’eredità morale.

L’iniziativa nasce con l’intento di diventare un appuntamento annuale volto a valorizzare: fair play, ovvero comportamenti esemplari, lealtà e rispetto nello sport; meriti sportivi, risultati di rilievo a livello locale, nazionale e internazionale.

I premiati della prima edizione sono: Emanuel Lo Iacono, per l’impegno nel promuovere inclusione e rispetto attraverso il lavoro con ragazzi con sindrome di Down; Alice Ruggiu, atleta di kitesurf di livello mondiale, per i suoi successi sportivi e per essere esempio di determinazione e talento per i giovani.

Previsti gli interventi istituzionali del presidente della Provincia Sergio Ferrari, del presidente regionale del C.O.N.I. Tino Scopelliti, del delegato provinciale del C.O.N.I. Andrea Esposito, del presidente regionale dell’A.N.S.Me.S. Mimmo Praticò e del presidente provinciale Sergio Contarino.

«Ricordare Romeo Fauci con un premio che ne rifletta i valori – ha dichiarato proprio Contarino – significa celebrare il volto più autentico e nobile dello sport. L’obiettivo è rendere questo evento un appuntamento fisso capace di ispirare e unire la comunità sportiva crotonese».

Alla cerimonia parteciperanno Autorità, rappresentanti di A.N.S.Me.S., C.O.N.I., Federazioni, Associazioni Sportive e i familiari di Romeo Fauci.