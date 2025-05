L’Udc calabrese contro il capogruppo in consiglio: “È stato espulso dal partito”

Il gruppo dirigente dell’Unione di Centro in Calabria intende esprimere, con chiarezza e senso di responsabilità politica, la propria posizione in merito alla situazione inaccettabile che riguarda il consigliere regionale Giuseppe Graziano.

“Apprendiamo che Graziano è stato recentemente nominato commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria. Tale incarico si aggiunge ad altri ruoli già ricoperti da Graziano all’interno di Azione, rafforzando un percorso politico ormai pienamente orientato verso un’altra forza partitica, in totale distacco dall’Udc. Tuttavia, a fronte di questa evidente militanza attiva in un partito diverso, Graziano continua a rivestire la carica di capogruppo dell’Udc in seno al Consiglio regionale della Calabria, senza alcun mandato da parte del nostro partito e dopo essere stato ufficialmente espulso”.

Il Senatore Trematerra e tutti i componenti dell’Udc Calabrese sono indignati da questo comportamento che risulta non solo privo di legittimità politica, ma lesivo della credibilità delle istituzioni e della trasparenza nei confronti dei cittadini. “La permanenza in un ruolo di rappresentanza di partito da cui si è stati estromessi - unicamente per continuare ad usufruire dei fondi pubblici destinati alle strutture speciali e dei benefit spettanti al gruppo consiliare Udc - è inaccettabile, sotto ogni profilo etico e istituzionale”.

Per queste ragioni, il gruppo dirigente dell’Udc calabrese chiede con fermezza a Giuseppe Graziano di rassegnare immediatamente le dimissioni dalla carica di capogruppo in consiglio regionale. “È una questione di coerenza, ma soprattutto di rispetto verso i cittadini calabresi, che meritano trasparenza, serietà e rappresentanti realmente espressione delle forze politiche che dichiarano di incarnare”.

Il documento, oltre ad essere firmato dal senatore Gino Trematerra, porta anche le firme degli esponenti Riccardo Occhipinti, Romano Loielo, Stefano Luciano, Antonio Triffilletti e Ruggero Pegna.