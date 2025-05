Crotone, investimento di oltre 3.650.000 euro darà nuova vita a via delle Conchiglie

Un investimento di oltre 3.650.000 euro darà nuova vita a via delle Conchiglie. E’ stato approvato dalla giunta comunale il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la riqualificazione di questa importante arteria stradale. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

"Via delle Conchiglie - si legge in una nota del Comune di Crotone - nel corso degli anni ha subito una radicale trasformazione dalla originaria destinazione di strada di campagna di accesso ai terreni agricoli.

Dopo l’approvazione del nuovo P.R.G. è mutata la destinazione d’uso dei terreni adiacenti la strada, sono nati numerosi edifici destinati alla residenza oltre alla realizzazione di numerose attrezzature turistiche.

Tale modifica delle aree ha convertito l’originaria vocazione di strada consortile con carattere agricolo, rendendola di fatto, una strada di viabilità urbana a valenza turistica, in cui risulta incrementato sia il traffico veicolare che la parte pedonale completamente inesistente sino ad ora.

Gli obiettivi generali da perseguire, viene indicato nel Dip, ruotano intorno ad una azione di rigenerazione del tessuto urbano/turistico attraverso la ridefinizione del sistema viario nelle aree urbanizzate, con l’adeguamento della piattaforma stradale, e la realizzazione di percorsi ciclopedonali, la verifica dei sottoservizi e della rete fognaria.

L’intervento tende a riqualificare ed ammodernare attraverso una serie di interventi per consentire la messa in sicurezza e la percorribilità stradale, con il presente intervento si intende ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità, incentivare l’utilizzo della strada comunale per raggiungere località e strutture turistiche e residenziali che ormai popolano la zona e comprende il tratto di strada tra la strada consortile e l’incrocio con via degli Abeti per una lunghezza di 3,5 km circa.

Nello specifico la riqualificazione prevista consiste: nel rifacimento del sottofondo stradale, nella realizzazione di opere di regimentazione delle acque piovane, nella realizzazione di cunette e marciapiedi, nell’allargamento della sede stradale e conseguente realizzazione di un muro di contenimento lungo il tracciato, nella realizzazione di marciapiede e pista ciclopedonale, nel rifacimento della piattaforma stradale con risagomatura a seguito di forte deformazione.

La realizzazione dei marciapiedi pertanto sarà realizzata attraverso la messa in opera di un cordolo perimetrale e la pavimentazione dello stesso marciapiede che avrà la doppia funzionalità di pista ciclabile e passeggiata pedonale".

“L’amministrazione Voce grazie a un lavoro di pianificazione puntuale è riuscita a mettere in campo risorse importanti. Riqualificare Via delle Conchiglie significa migliorare la mobilità, la sicurezza e l’estetica di un’intera area urbana, in linea con la nostra visione di sviluppo sostenibile” - dichiara l’assessore Rossella Parise.