Architetti reggini: Santina Dattola eletta Presidente dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria

Si è tenuta ieri, lunedì 26 maggio, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria, che ha sancito un momento di profonda unità e collaborazione, culminato nell'elezione unanime delle nuove cariche istituzionali, segno di una ritrovata coesione e di intenti comuni per il futuro della categoria.

Alla guida dell’Ordine è stata eletta Presidente Santina Dattola. Al suo fianco Francesca Giordano assume il ruolo di Segretario e Giuseppe De Leo quello di Tesoriere, completando il vertice dell'istituzione.

Il nuovo Consiglio ed i vice

Subito dopo l’insediamento, Dattola ha conferito gli incarichi di Vicepresidente Vicario a Ignazio Ferro e di Vicepresidente a Beatrice Bruzzì. Quest'ultima carica, assente da circa vent'anni, simboleggia la volontà del nuovo Consiglio di rafforzare la struttura interna e ampliare la rappresentanza professionale.

Completano il Consiglio i seguenti architetti: Giovanni Barone, Benedetta Facciolo, Angela Pia Furfaro, Raffaella Leuzzi, Giuseppe Mangano, Sabina Pezzano, Antonio Domenico Principato, Michelangelo Pugliese, Antonio Quattrone e Matteo Cua.

La strategia del quadriennio

Il neo-Presidente ha subito delineato la strategia del suo nuovo Consiglio per il quadriennio 2025/2029: “La nostra visione è chiara: proseguiremo nel solco già tracciato dal nostro gruppo uscente, puntando a rafforzare il ruolo dell'architettura quale strumento imprescindibile di coesione sociale, innovazione culturale e sviluppo territoriale”.

Ha poi introdotto il concetto cardine del proprio mandato: “l’Ordine Condiviso”, inteso non come una semplice etichetta, ma come "una strategia operativa concreta”.

L'obiettivo è ridefinire governance e convivenza interna per costruire una realtà più resiliente e inclusiva, dove ogni decisione sia "frutto di un impegno collettivo”.

Una crescita comune

Il Presidente ha poi esteso un invito a tutti gli iscritti a “essere parte proattiva di questa crescita comune” promuovendo un Ordine basato sul reale confronto e la sinergia.

Dattola ha voluto poi testimoniare la sua “sincera gratitudine” al Presidente uscente Ilario Tassone, con il quale ha avuto “il privilegio di confrontarsi negli anni, condividendo una visione comune dell’Ordine”.

Un sentito ringraziamento è stato espresso anche a tutti i colleghi e colleghe, al proprio gruppo di consiglieri uscenti e agli amici sostenitori che, con passione, dedizione e un impegno costante, hanno reso possibile il successo del progetto “L’Ordine Condiviso, contribuendo a un risultato elettorale di straordinario rilievo”.