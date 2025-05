Il CUS dell’Unical gestirà il “Marco Lorenzon” per il prossimo quinquennio

Il Centro sportivo dell’Università della Calabria (CUS) si è aggiudicato per il prossimo quinquennio la gestione dello stadio “Marco Lorenzon” in Rende. Si dà quindi continuità al progetto intrapreso nello scorso agosto di utilizzo dell’impianto per le attività rivolte al territorio, ivi incluse quelle universitarie e giovanili.

Nell’impianto sono stati disputati tutte le partite delle squadre universitarie maschili e femminili del CUS, oltre a tutte le attività rivolte ai più piccoli ed alle più piccole con la CUS Academy. Fiore all’occhiello sono stati gli allenamenti della nazionale di calcio della Spagna Under 19, risultata poi vincitrice del girone di qualificazione dell’Europeo di categoria Elìte.

Le strutture dell’università, gestite dal CUS, sono state infatti scelte dalla FIGC, federazione ospitante della manifestazione, per gli allenamenti di Francia e Lettonia (negli impianti del Campus Universitario) e Spagna (allo stadio “Marco Lorenzon”), proprio per l’elevato standard qualitativo del manto erboso dei campi da gioco.

Fra gli obblighi del CUS, oltre ad un canone annuo da corrispondere al comune, anche la previsione di lavori per poter ottenere l’agibilità dell’impianto e la manutenzione dello stesso.

Così il presidente Giannantonio Cuomo: «Già con l’affidamento provvisorio della scorsa estate abbiamo contribuito a restituire alla comunità un bene di primaria importanza per il territorio, per accompagnare lo sviluppo locale attraverso lo sport. Con l’Università della Calabria abbiamo intrapreso questa ennesima sfida, puntando su eccellenza e professionalità anche in ambito sportivo, percorso in cui crediamo molto, e che dovrà essere sostenibile e attento ai nostri valori».

L’Università, per il tramite del CUS, si pone quindi come interlocutore autorevole anche nell’ambito dell’impiantistica sportiva regionale, visto che oltre allo stadio Lorenzon gestisce gli impianti del Campus, presto interessato anche dai lavori della Cittadella sportiva il cui primo lotto è già in corso d’opera per la preparazione dell’area.