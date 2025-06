Corigliano-Rossano. Domani il Consiglio Comunale: 14 punti all’Odg

Si terrà domani, giovedì 5 giugno alle 16, il Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano. La civica assise è stata convocata dal Presidente, Rosellina Madeo, in sessione straordinaria ed in prima convocazione presso l’Aula delle Adunanze di Piazza SS. Anargiri per discutere di ben quattordici punti all’ordine del giorno.

I consiglieri dovranno dunque procedere all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti; seguire le Comunicazioni del Sindaco; e poi decidere sugli Accordi Transattivi Convalida ex art 42, comma 2 lett. b) e i), D. Lgs. 18/08/2000, n°267.

Inoltre, all’Odg c’è l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2024; l’istituzione del fondo obiettivi di finanza pubblica e alla conseguente variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

Ci sarà poi da discutere del progetto di riattivazione con ampliamento e recupero ambientale di una cava di inerti in Località Gabelluccia-Cardilo presentata da Tecnocave; e dell’atto di impulso all’indizione della Conferenza dei Servizi ai fini dell’approvazione, in variante allo strumento urbanistico vigente, del progetto esecutivo dell’intervento denominato: “Pinqua - proposta ID 470 –1614 – interventi di sistemazione e consolidamento area Vasci nel centro storico di Corigliano” con l’approvazione del progetto definitivo.

Ed ancora, dell’atto di impulso all’indizione della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto dell’intervento denominato: “PinQua proposta ID 131 – 1672 - intervento via del Grecale” in variante allo strumento urbanistico vigente.

Della concessione in favore della Provincia Religiosa “San Francesco di Paola dell’Ordine dei Minini” di sette locali di proprietà comunale, come porzione dell’intero immobile di via delle Rimembranze con l’approvazione dello schema dell’atto di concessione.

Dovranno poi esser approvati il Regolamento comunale per la gestione e l'uso delle strutture teatrali nei centri storici Amantea Paolella, Vincenzo Valente e del teatro della cittadella dei bambini e dei ragazzi del comune; e il Regolamento Comunale per i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Patti di Fratellanza della Città

Si affronteranno inoltre l’interrogazione a risposta orale al Sindaco della Consigliere Elena Olvieri, sulla destinazione d’uso del Palazzo del Pendino; la mozione della Consigliera Lidia Sciarrotta, sul “Ream Europe”; e la mozione dei Consiglieri di maggioranza sul riconoscimento dello Stato della Palestina.

In caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è fissata per il giorno 7 giugno alle 17, con le stesse modalità della prima convocazione.

La Presidente del Consiglio fa presente che la diretta streaming audio-video garantisce la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico con l’accesso al link: http://consigli.cloud/coriglianorossano