Sparite da casa e dall’ospedale: rintracciate due persone malate

Con due interventi decisamente tempestivi la Polizia è riuscita a rintracciare altrettante persone che, per motivi diversi, si erano allontanate dalle loro residenze.

Il primo caso a Reggio Calabria, dove una pattuglia delle Volanti ha ritrovato un’anziana affetta da Alzheimer sparita da circa un’ora, evidentemente una eternità per una persona con una simile patologia.

La donna, residente in città, aveva lasciato la sua casa nel tentativo di trovare un’amica d’infanzia di Venezia, come dai lei stessa riferito candidamente agli agenti. Era stato il figlio ad avvisare le forze dell’ordine, prontamente, del suo allontanamento e fortunatamente l’anziana è stata ritrovata in buona salute e riconsegnata alle cure dei familiari.

Nella stessa giornata, poi - nemmeno un’ora dopo - a seguito di numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini preoccupati per la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione, sempre le Volanti hanno ritrovato un uomo che in strada in pigiama e con la mascherina, inveiva contro i presenti e pronunciava frasi senza senso.

Dopo aver verificato la situazione, è stata immediatamente contattata la Sala Operativa della Questura che ha accertato che si trattava di un paziente psichiatrico, affetto da crisi epilettiche, che si era allontanato dall’ospedale reggino dove era ricoverato. L’uomo è stato così soccorso e accompagnato nuovamente nel nosocomio per le cure del caso.