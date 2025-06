Prodotti caseari privi di tracciabilità: scatta il sequestro

La Polizia Stradale di Catanzaro, impegnata in una serie di controlli del settore del trasporto di sostanze alimentari, ha sequestrato 55 chili di prodotti caseari stagionati e semi stagionati destinati verosimilmente alla vendita, ma privi di etichettatura sanitaria e commerciale ai fini della tracciabilità. I prodotti caseari erano all’interno di un autocarro che è stato fermato per un controllo, sulla Strada Statale 106 in località Copanello del comune di Stalettì.

Nel corso degli accertamenti la pattuglia riscontrava, insieme al personale dell'Asp, nel frattempo intervenuto su richiesta dei poliziotti, le irregolarità amministrative e la mancanza della prevista e necessaria etichettatura e documentazione comprovanti la provenienza dei prodotti caseari trasportati. Accertata la violazione degli obblighi di tracciabilità, si procedeva al sequestro della merce trasportata nonché alle relative sanzioni amministrative.