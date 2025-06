Sessanta studenti reggini in Grecia con l’Erasmus Plus con Gal Terre Locridee

Sessanta studenti, cinque docenti, dieci luoghi della cultura e dell’innovazione, in ambito turistico, culturale e imprenditoriale, ad Atene, con l’Erasmus Plus che vede capofila il Gal Terre Locridee e il coordinamento in Grecia di Myth Euromed.

Un grande sforzo organizzativo premiato con l’opportunità altamente formativa offerta agli studenti reggini provenienti dal Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti” e dal Polo Tecnico-Professionale “Dea Persefone-Zanotti Bianco” di Locri, nonché dall’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno, che nei mesi scorsi hanno usufruito della mobilità e ora hanno ricevuto l’attestato di partecipazione in un incontro al Palazzo della Cultura di Locri.

Oltre agli studenti, sono intervenuti il direttore del Gal Guido Mignolli, la coordinatrice Maria Elena Filippone, la referente della struttura Monica Mollo, l’avvocato della struttura Vincenzo Galluccio; la docente Sabrina Leone per il Polo Tecnico-Professionale “Dea Persefone-Zanotti Bianco”, la vicepreside Vera Violi e la docente Matty Milea per l’IIS “Raffaele Piria”, e in collegamento Alberto Cotrona, referente Myth Euromed.

Ad Atene, muovendo dalle radici magnogreche che accomunano i due territori, gli studenti hanno svolto tirocini formativi confrontandosi con innovative forme di management culturale e con realtà imprenditoriali, sociali e amministrative elleniche di primo piano, oltre ad avere incontrato protagonisti della comunicazione come Patrizio Nissirio, responsabile ANSA per il Mediterraneo, aprendosi così a prospettive lavorative molto significative.

«Sosteniamo con convinzione ormai da tempo questo storico progetto di mobilità e formazione e siamo orgogliosi di aver promosso un’iniziativa che ha permesso ai giovani del nostro territorio di confrontarsi con contesti culturali e imprenditoriali internazionali, ampliando orizzonti e competenze in settori strategici come il turismo, la cultura e l’innovazione. Investire nei giovani significa investire nel futuro della Locride e della Calabria. Ringraziamo i dirigenti scolastici e i docenti, Myth Euromed e naturalmente i ragazzi, che hanno scelto di vivere questa esperienza europea, e invitiamo altri studenti a cogliere questa opportunità partecipando al nuovo bando per la mobilità prevista in autunno» dichiara il presidente Macrì.

«Questa esperienza rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione europea, la formazione scolastica e il territorio possano dialogare tra loro in modo virtuoso. Il progetto Erasmus Plus è frutto di un lavoro corale, dove ogni attore ha contribuito con impegno e competenza. Grazie alla mobilità, i partecipanti sviluppano competenze specifiche e pure trasversali, acquisendo strumenti utili per il futuro lavorativo, ma vivono anche una bellissima esperienza umana all’insegna dell’apprendimento unito al divertimento. Abbiamo già predisposto il nuovo bando per offrire le stesse opportunità ad altri studenti, credendo fortemente nel valore di questo progetto storico» commenta il direttore Mignolli.

«Il nostro obiettivo di coordinatori in terra ellenica era di attivare quanti più punti di contatto possibili con realtà apicali con cui collaboriamo da anni, come Sustainable City Network, il Comune di Atene, l’Athens Innovation Hub, l’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata, per far entrare i ragazzi nel cuore di una metropoli viva e in forte ascesa sullo scenario europeo e mediterraneo, coinvolgendoli nei suoi processi progettuali e attuativi. Un obiettivo pienamente raggiunto, grazie all’impegno dei ragazzi, dei docenti e degli istituti, e attraverso l’impeccabile lavoro organizzativo del GAL. Studentesse e studenti sono stati, e saranno, ambasciatori di una Calabria davvero straordinaria» ha concluso Cotrona.